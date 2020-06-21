Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 21 июня, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал». по состоянию на утро воды нет по следующим адресам:

Холодногорский район: ул. Инициативная, 4 (п. №14, спаренный стояк) ул. Дмитрия Вишневецкого (Днепропетровская) (ч/с) до 20:00 21.06.20 г., ул. Золочевская, 28 (п. №1) до 21:00 21.06.20 г.

А также:

Киевский район:

ул. Дружбы Народов, 253 (п. №7) до 20:00 21.06.20 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 63 (п. №5), ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 22.06.20 г.

Новобаварский район:

ул. Маршала Конева, 9 (п. №2, стояк), ул. Коксовая (ч/с), пер. Коксовый (ч/с), пер. Клеверный (ч/с), шоссе Карачевское (ч/с), ул. Райгородская (ч/с) до 20:00 22.06.20 г.

Слободской район:

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №6, стояк) до 20:00 21.06.20 г.

Шевченковский район:

ул. Балакирева, 50 (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 75 (п. №5, стояк) до 20:00 22.06.20 г.