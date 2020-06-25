Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 25 июня, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:20 воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Шекспира, 7, ул. Коломенская, 27, пер. 23 Августа, 1 (п. №3, стояк), ул. Ахсарова, 17 (п. №3, стояк), ул. Клочковская, 199 (п. №3, стояк) до 20:00 25.06.20 г.

Индустриальный район:

пр. Московский, 300 (п. №2, стояк) до 20:00 25.06.20 г.

Киевский район:

пр. Жуковского, 1 (п. №4, стояк) до 20:00 26.06.20 г.

Московский район:

пр. Московский, 89 (п. №3) до 18:00 25.06.20 г., ул. Академика Павлова (ч/с), пр. Московский, 26 до 20:00 25.06.20 г.

Немышлянский район:

ул. Маршала Рыбалко, 29 (стояк) до 20:00 25.06.20 г.

Новобаварский район:

пер. Коксовый (ч/с), ул. Райгородская (ч/с), ул. Полтавский Шлях, 65, ул. Академика Богомольца, 7 (п. №1, спаренный стояк), пр. Ново-Баварский (Ильича), 125 (п. №3, спаренный стояк), ул. Юрия Паращука (Минайленко), 7 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 25.06.20 г.

Основянский район:

пр. Гагарина, 258 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 25.06.20 г.

Слободской район:

ул. Аскольдовская (ч/с), ул. Малышева (ч/с), ул. Машиностроителей (ч/с) до 20:00 25.06.20 г., ул. Киргизская, 9-б (п. №3, стояк) до 20:00 25.06.20 г.

Холодногорский район:

ул. Ашхабадская, 10 (п. №3) до 20:00 25.06.20 г.