Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 2 июля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:30 воды нет по следующим адресам:

Московский район: Академика Павлова, 130 (п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 5-б (п. №4, стояк), 5-в (п. №3, стояк), 59 (п. №2, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 42-в до 17:00 02.07.20 г.; ул. Академика Павлова, 140 (стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 10-б (п. №4, стояк), ул. Академика Павлова (ч/с), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 6-а, 8-а,б, ул. Академика Павлова, 162-в,е,ж, 162 (п. №7,8,9) до 20:00 02.07.20 г.

Киевский район:

пр. Жуковского, 1 (спаренный стояк) до 20:00 02.07.20 г.

Немышлянский район:

ул. Амосова, 7 (п. №1, стояк) до 17:00 02.07.20 г.

Новобаварский район:

ул. Власенко, 6 (п. №1, стояк) до 20:00 02.07.20 г.

Слободской район:

б-р Жасминовый (ул. Слинько), 10 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 02.07.20 г.

Холодногорский район:

ул. Холодногорская, 10 (п. №1, стояк) до 20:00 02.07.20 г.

Шевченковский район:

пр. Людвига Свободы, 39 (п. №1, стояк) до 18:30 02.07.20 г.; ул. Ахсарова, 3-в, ул. Шекспира, 24,26, ул. 23 Августа, 16-а,18-а,18, 29, пр. Победы, 68-б (п. №2, стояк), пр. Победы, 76 (п. №8, стояк), пр. Победы, 54 (п. №3, стояк), ул. Деревянко, 3-а (п. №2, стояк), пр. Науки (Ленина), 39 (стояк) до 20:00 02.07.20 г.