Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 9 июля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.
Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:20 воды нет по следующим адресам:
Московский район: ул. Академика Павлова, 132-в, ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 29 (стояк) до 20:00 09.07.20 г.
Индустриальный район:
ул. Библика (2-й Пятилетки), 2-д (п. №1, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 13-в (п. №3) до 20:00 09.07.20 г.
Киевский район:
ул. Старова (ч/с) до 20:00 09.07.20 г.
Слободской район:
ул. Полевая, 87 (п. №2) до 20:00 09.07.20 г.
Холодногорский район:
пер. Пластичный, 10, ул. Ильинская, 67 (п. №2,3, стояк) до 20:00 09.07.20 г.
Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 67-а (п. №1, стояк), ул. Космонавтов, 3 (п. №2, стояк), ул. Клочковская, 336-а, 338-а, 344-а, пр. Людвига Свободы, 36-а (п. №1, стояк) до 20:00 09.07.20 г.