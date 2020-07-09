Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 9 июля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:20 воды нет по следующим адресам:

Московский район: ул. Академика Павлова, 132-в, ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 29 (стояк) до 20:00 09.07.20 г.

Индустриальный район:

ул. Библика (2-й Пятилетки), 2-д (п. №1, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 13-в (п. №3) до 20:00 09.07.20 г.

Киевский район:

ул. Старова (ч/с) до 20:00 09.07.20 г.

Слободской район:

ул. Полевая, 87 (п. №2) до 20:00 09.07.20 г.

Холодногорский район:

пер. Пластичный, 10, ул. Ильинская, 67 (п. №2,3, стояк) до 20:00 09.07.20 г.

Шевченковский район:

ул. 23 Августа, 67-а (п. №1, стояк), ул. Космонавтов, 3 (п. №2, стояк), ул. Клочковская, 336-а, 338-а, 344-а, пр. Людвига Свободы, 36-а (п. №1, стояк) до 20:00 09.07.20 г.