Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 11 июля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 9:00 воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Клочковская, 336-а, 338-а, 344-а, ул. Залесская (ч/с), ул. Деревянко, 46 (п. №3, стояк), пр. Победы, 73-а (п. №1) до 20:00 11.07.20 г.

Киевский район:

ул. Шишковская, 6-а (спаренный стояк) до 20:00 11.07.20 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 107 (п. №7, стояк) до 20:00 12.07.20 г.

Новобаварский район:

ул. Селянская, 22 (п. №3, спаренный стояк), ул. Полтавский Шлях, 155 (п. №2, спаренный стояк), ул. Кибальчича, 21 (п. №3) до 20:00 11.07.20 г.

Основянский район:

ул. Военная, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 33 до 20:00 11.07.20 г.

Слободской район:

пр. Гагарина, 195-а (п. №1) до 20:00 12.07.20 г.

Холодногорский район:

ул. Лагерная, 71/1 (п. №4, стояк), пер. Игоря Муратова 1-й (Тиняковский) (ч/с), пер. Игоря Муратова 2-й (Тиняковский) (ч/с), ул. Огаревская, 16-б, 18, 22, ул. Игоря Муратова (Тинякова), 26, 28, ул. Инициативная, 10/24 до 20:00 11.07.20 г.