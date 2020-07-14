Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 14 июля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.
Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:30 воды нет по следующим адресам:
Киевский район: ул. Леся Сердюка, 44, 48/2, ул. Куликовская (Мельникова), 47 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 14.07.20 г.; пр. Жуковского, 5 (п. №3, стояк) до 20:00 15.07.20 г.
А также:
Индустриальный район:
ул. Библика (2-й Пятилетки), 1-в (п. №3) до 17:00 14.07.20 г.
Московский район:
ул. Гарибальди, 2 (стояк) до 17:00 14.07.20 г.
Новобаварский район:
ул. Кибальчича, 21 (п. №3, стояк), ул. Марьинская, 22 до 20:00 14.07.20 г.; ул. Тимирязева, 28 (п. №5, стояк) до 20:00 15.07.20 г.
Холодногорский район:
ул. Юннатов, 1 (п. №1, стояк) до 20:00 14.07.20 г.
Шевченковский район:
пр. Людвика Свободы, 46-а (п. №2, стояк), ул. Космическая, 11 (п. №3, стояк) до 20:00 14.07.20 г.