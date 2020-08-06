Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 6 августа, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:30 воды нет по следующим адресам:

Новобаварский район: пер. Баварский, 9, ул. Тимирязева, 28 (п. №2, стояк), ул. Селянская, 20 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 06.08.20 г.

Индустриальный район:

ул. Библика (2-й Пятилетки), 7 (п. №7, спаренный стояк) до 17:00 06.08.20 г.; проезд Кольцевой, 2 (п. №2, стояк), ул. Бекетова, 19/17 (п. №5) до 20:00 06.08.20 г.

Киевский район:

ул. Леся Сердюка, 48/2, ул. Шосткинская (ч/с), ул. Роменская (ч/с), ул. Саперная (ч/с), ул. Академика Проскуры, 5, 5-а,б, ул. Академика Проскуры, 5-д (п. №3, стояк) до 20:00 06.08.20 г.; ул. Академика Проскуры, 6 (спаренный стояк) до 20:00 07.08.20 г.

Немышлянский район:

пр. Московский, 200/1(п. №3, спаренный стояк), пр. Московский, 242/2(п. №6, стояк) до 17:00 06.08.20 г.

Основянский район:

ул. Саратовская (ч/с), ул. Сидоренковская (ч/с), проезд Верещаковский (ул. Красного Милиционера) (ч/с), въезд 2-й Староверещаковский (ч/с), ул. Староверещаковская (ч/с), ул. Достоевского, 22-в (п. №1, стояк) до 20:00 06.08.20 г.

Холодногорский район:

ул. Евгения Котляра (Красноармейская), 8/10-а,в до 17:00 06.08.20 г.; ул. Золочевская, 12 (п. №1), 27 (п. №5, стояк), 28 (п. №3, стояк) до 20:00 06.08.20 г.

Шевченковский район:

ул. Отакара Яроша, 10, 12, 14, 15, 16, 16-а, 17, 19, 21, 23, пер. Отакара Яроша, 5, 6, 7, 8-а, 9, 10, 11, 12, ул. Клочковская, 202, 216-а,б, 218, 218-а, 220, 222, пр. Науки (Ленина), 31-в, 41/43, 45-а, 52-а, ул. 23 Августа, 16, 16-а, 18, 18-а, 20, 22, 24, 24-а, 26, 26-а, ул. Шекспира, 4, 6, 8, 10, 12, 12-а, 14, 16, 24, 26, ул. Тобольская, 38, 38-а, 43-а, 45, 45-а, 47-а, 49, ул. 23 Августа (ч/с), ул. Очаковская (ч/с), ул. Джанкойская (ч/с), ул. Полярная (ч/с), ул. Малоджанкойская, 4, 4-а, 5, 6, 7, 7-а, 8, 8-а, 9, 10, 10-а, 12, ул. Клочковская, 230, 232, 234, 236, 236-а, 238, 238-а, 240, 242, ул. 23 Августа, 1, 2, 2-а, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 11-а, 13, 13-а, 31, пер. Шекспира, 7, пр. Науки (Ленина), 64 до 12:00 06.08.20 г.; пр. Науки (Ленина), 37, 39 до 15:00 06.08.20 г., пр. Победы, 68-б (п. №2, стояк), ул. Ахсарова, 13 (п. №5, стояк), ул. Деревянко, 52 (п. №1, спаренный стояк), ул. Ахсарова, 9 до 20:00 06.08.20 г.