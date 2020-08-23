Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 23 августа, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

По информации КП «Харьководоканал», по состоянию на утро воды нет по следующим адресам:

Холодногорский район: ул. Житная (ч/с), ул. Гарнизонная (ч/с) до 20:00 23.08.20 г., ул. Полтавский Шлях, 152 (п. №4) до 20:00 24.08.20 г.

А также:

Индустриальный район:

пр. Московский, 302 (п. №3, стояк) до 20:00 23.08.20 г.

Московский район:

ул. Героев Труда, 17 (п. №9, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 51-а (п. №4) до 20:00 23.08.20 г.

Немышлянский район:

пр. Московский, 200/2 (п. №3, стояк), проезд Стадионный, 4 (п. №3, стояк), 5 (п. №1, стояк), 8 (п. №4, стояк) до 20:00 23.08.20 г.

Новобаварский район:

пр. Любови Малой (Постышева), 47 (п. №1) до 20:00 24.08.20 г.

Слободской район:

пр. Гагарина, 47-а (п. №2, стояк) до 20:00 23.08.20 г.; пр. Героев Сталинграда, 41 (п. №2, стояк) до 20:00 24.08.20 г.