Где в Харькове сегодня нет воды

25 августа 2020 г. 8:38
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Сегодня. 25 августа, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:30 воды нет по следующим адресам:  

Киевский район: ул. Сумская, 26 (п. №2) до 17:00 25.08.20 г.; пл. Конституции, 20 (стояк) до 20:00 25.08.20 г.

А также:

Индустриальный район:
пр. Архитектора Алешина (Орджоникидзе), 21/138 (п. №1) до 17:00 25.08.20 г.; ул. Мира, 28 (п. №2, стояк) до 20:00 25.08.20 г.

Московский район:
ул. Героев Труда, 17 (п. №9, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 46-а (п. №1, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 8 (п. №5, стояк) до 20:00 25.08.20 г.

Немышлянский район:
ул. Амосова, 25 (п. №5) до 17:00 25.08.20 г.; проезд Стадионный, 8 (п. №4, стояк), пр. Московский, 200/2 (п. №3, стояк), ул. Туркестанская, 22 (п. №2, стояк) до 20:00 25.08.20 г.

Слободской район:
пр. Гагарина, 47-а (п. №2, стояк), ул. Плехановская, 119 (стояк), ул. Танкопия, 14 (п. №3, стояк) до 20:00 25.08.20 г.

Шевченковский район:
ул. Данилевского, 38-а (п. №1, стояк), пр. Победы, 52-б (п. №3, стояк), пр. Науки (Ленина), 41/43 (п. №6, спаренный стояк), ул. Рымарская, 19 (п. №3, стояк), пр. Науки (Ленина), 29-а (п. №1) до 20:00 25.08.20 г.

 

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