Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 30 августа, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:45 воды нет по следующим адресам:

Киевский район: б-р Мира, 4 (п. №3), пр. Жуковского, 3 (п. №5) до 20:00 30.08.20 г.

А также:

Индустриальный район:

ул. Свистуна (Северная), 7 (п. №2, стояк) до 17:00 30.08.20 г.

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 18-г (п. №1), 18-д до 20:00 30.08.20 г.; пр. Тракторостроителей, 83-в (п. №8, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 14 (п. №4, стояк) до 20:00 31.08.20 г.

Новобаварский район:

Григоровское шоссе (Комсомольское), 63 (стояк) до 20:00 31.08.20 г.

Слободской район:

пр. Гагарина, 203 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 30.08.20 г.

Шевченковский район:

ул. Новгородская, 2 (п. №4), пр. Науки (Ленина), 86 (п. №2), ул. Клочковская, 274 (п. №1, стояк) до 20:00 30.08.20 г.; пр. Людвига Свободы, 24 (стояк), ул. Тобольская, 39 (п. №1), ул. 23 Августа, 13 (п. №4) до 20:00 31.08.20 г.