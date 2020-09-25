Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 25 сентября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:30 воды нет по следующим адресам:

Новобаварский район: ул. Ярославская (ч/с), ул. Дмитриевская, 19/2, 21, 22, 23, 28 (эт. №2-9), ул. Маршала Конева, 13, ул. Конторская (Краснооктябрьская), 3, 5, 7, 9, 11/1, 13/2, 16, 17, 19, 21-23, 25, 27, 28, 35, 39, 41 (эт.№2-5) до 20:00 25.09.20 г.

А также:

Индустриальный район:

пер. Северный, 5 (п. №2, спаренный стояк), ул. Генерала Момота (3-го Интернационала), 11(п. №1, стояк) до 20:00 25.09.20 г.

Киевский район:

ул. Сумская, 24, 26 до 18:00 25.09.20 г.; ул. Героев Труда, 12-е (п. №3, стояк), ул. Ямская (ч/с), спуск Куликовский (Революции ул.), 7, 7/9 до 20:00 25.09.20 г.

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 10-б (п. №2, стояк) до 17:00 25.09.20 г.

Слободской район:

ул. Танкопия, 6 (п. №4, стояк) до 20:00 26.09.20 г.

Холодногорский район:

ул. Холодногорская, 5, ул. Волонтерская (Социалистическая), 74 (п. №2, стояк), ул. Золочевская, 8 (п. №2, стояк), ул. Ильинская, 63 (п. №5, стояк) до 20:00 25.09.20 г.

Шевченковский район:

пр. Победы, 67 (п. №6, стояк) до 20:00 25.09.20 г.; ул. Новгородская, 2 (п. №4, стояк) до 20:00 26.09.20 г.; ул. Клочковская, 197 (п. №3, стояк) до 20:00 25.09.20 г.