Где в Харькове сегодня нет воды

14 июля 2018 г. 9:12
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Сегодня, 14 июля, в некоторых домах харьковчан в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

По состоянию на 7:30 воду отключили по следующим адресам:

Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №1), ул. Героев Труда, 25/71 до 20:00 14.07.18 г., ул. Валентиновская (Блюхера), 24-в до 20:00 16.07.18 г.

Немышлянский район: ул. Харьковских дивизий, 19 (п. №1) до 20:00 14.07.18 г.

Новобаварский район: пр. Новобаварский (Ильича), 101(п. №1), пр. Любови Малой (Постышева),16 (п. №1), пер. Баварский, 9 (п.№2) до 20:00 14.07.18 г.,  ул. Петра Болбочана (Клапцова), 6 (п.№1) до 20:00 15.07.18 г.

Шевченковский район: пр. Победы, 60-а (п. №1) до 20:00 16.07.18 г.

 

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