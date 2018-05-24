Где в Харькове сегодня нет воды

В части домов харьковчан в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

По состоянию на 07:00 воду отключили по следующим адресам:

Индустриальный район: ул. Грицевца, 52 (п. №2, стояк) до 20:00.

Киевский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 121 (п. №8, стояк), ул. Алчевских (Артема), 20/22 (п. №1, стояк) до 17:00.

Московский район: пр. Тракторостроителей, 107 (п. №1), пр. Тракторостроителей, 107 (п. №3, спаренный стояк), ул. Академика Павлова, 130 (п. №2, стояк), пр. Тракторостроителей, 107 (п. №8, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 36-а (п. №9, стояк) до 20:00.

Новобаварский район: пер. Титаренковский, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 24, 26, 28, ул. Пермская, 15, 17, 19, 23, 25, 27 до 20:00.

Основянский район: пр. Гагарина, 262 (п. №2) до 20:00.

Слободской район: ул. Александра Матросова, 8 (п. №3) до 17:00.

Холодногорский район: ул. Чеботарская, 42 (п. №1, стояк) до 17:00 24.05.18 г.; пр. Славы, 11 (п. №2, стояк), ул. Волонтерская (Социалистическая), 21 (п. №1, стояк) до 20:00.

Шевченковский район: пр. Науки (Ленина), 74 (п. №5) до 17:00; ул. Клочковская, 16, ул. Победоносная, 21, 23, ул. Клочковская, 61/63, пр. Независимости (Правды), 1 (п. №4, стояк), пр. Науки (Ленина), 74 (п. №6, стояк), ул. Деревянко, 38 (п. №1, стояк), ул. Данилевского, 18 до 20:00.