Где в Харькове сегодня нет воды

15 июля 2018 г. 9:55

Сегодня, 15 июля, в части домов харьковчан в связи с ремонтными работами на водопроводе временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», подача воды прекращена по следующим адресам:

Индустриальный район: ул. Мира, 80 (п. №3) до 20:00 15.07.18 г.,  ул. Грицевца, 14-а до 20:00 15.07.18 г.

Киевский район: ул. Метростроителей, 6 (п. №3), пр. Московский, 27 до 17:00 15.07.18 г., ул. Барабашова, 36-а до 20:00 15.07.18 г.

Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №1), ул. Валентиновская (Блюхера), 24-в (п. №2), ул. Героев Труда, 25/71, ул. Валентиновская (Блюхера), 26(п. №1), пер. Адыгейский, 15(п. №1) до 20:00 16.07.18 г., ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 50 (п. №2) до 17:00 16.07.18 г..  ул. Валентиновская (Блюхера), 26-а (п. №2) до 20:00 16.07.18 г.

Немышлянский район: 
проезд Васнецова (ч/с) до 20:00 15.07.18 г., ул. Харьковских дивизий, 19(п. №1) до 20:00 15.07.18 г.

Новобаварский район: пр. Любови Малой (Постышева), 16 (п. №1) до 17:00 15.07.18 г., пр. Новобаварский (Ильича), 101 (п. №1), ул. Петра Болбочана (Клапцова), 6 (п. №1), ул. Полтавский шлях, 13/15 (п. №1) до 20:00 15.07.18 г.

Основянский район: ул. Достоевского, 1-а (п. №3) до 20:00 15.07.18 г.

Слободской район: ул. Лебединская, 1 до 18:00 15.07.18 г.

Холодногорский район: ул. Большая Панасовская (Котлова), 211-а (п. №1) до 20:00 15.07.18 г.

Шевченковский район: пр. Победы, 60-а (п. №1), ул. Клочковская, 193 (п. №1) до 20:00 16.07.18 г. 
ул. Тобольская, 49, 47-а до 17:00 15.07.18 г.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.