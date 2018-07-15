Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 15 июля, в части домов харьковчан в связи с ремонтными работами на водопроводе временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», подача воды прекращена по следующим адресам:

Индустриальный район: ул. Мира, 80 (п. №3) до 20:00 15.07.18 г., ул. Грицевца, 14-а до 20:00 15.07.18 г.

Киевский район: ул. Метростроителей, 6 (п. №3), пр. Московский, 27 до 17:00 15.07.18 г., ул. Барабашова, 36-а до 20:00 15.07.18 г.

Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №1), ул. Валентиновская (Блюхера), 24-в (п. №2), ул. Героев Труда, 25/71, ул. Валентиновская (Блюхера), 26(п. №1), пер. Адыгейский, 15(п. №1) до 20:00 16.07.18 г., ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 50 (п. №2) до 17:00 16.07.18 г.. ул. Валентиновская (Блюхера), 26-а (п. №2) до 20:00 16.07.18 г.

Немышлянский район:

проезд Васнецова (ч/с) до 20:00 15.07.18 г., ул. Харьковских дивизий, 19(п. №1) до 20:00 15.07.18 г.

Новобаварский район: пр. Любови Малой (Постышева), 16 (п. №1) до 17:00 15.07.18 г., пр. Новобаварский (Ильича), 101 (п. №1), ул. Петра Болбочана (Клапцова), 6 (п. №1), ул. Полтавский шлях, 13/15 (п. №1) до 20:00 15.07.18 г.

Основянский район: ул. Достоевского, 1-а (п. №3) до 20:00 15.07.18 г.

Слободской район: ул. Лебединская, 1 до 18:00 15.07.18 г.

Холодногорский район: ул. Большая Панасовская (Котлова), 211-а (п. №1) до 20:00 15.07.18 г.

Шевченковский район: пр. Победы, 60-а (п. №1), ул. Клочковская, 193 (п. №1) до 20:00 16.07.18 г.

ул. Тобольская, 49, 47-а до 17:00 15.07.18 г.