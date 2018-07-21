Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 21 июля, в некоторых домах харьковчан в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

По состоянию на 9:00 воды нет по следующим адресам:

Индустриальный район: пр. Александровский, 103/4 (стояк) до 20:00 21.07.18 г.

Киевский район: въезд 1-й Лазковский (ч/с), въезд 2-й Лазковский (ч/с), ул. Короленко, 12, 14, 16-а, пер. Слесарный, 10, ул. Астрономическая, 37 (п. №2, стояк) до 20:00 21.07.18 г.; ул. Академика Проскуры, 9-г (п. №4, спаренный стояк) до 17:00 23.07.18 г.

Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 25/71 (п. №Г, спаренный стояк) до 20:00 21.07.18 г.

Новобаварский район: ул. Селянская, 22 (п. №2, стояк) до 20:00 21.07.18 г.

Шевченковский район: ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская) (ч/с), ул. Новомирная (ч/с), ул. Серебряная (ч/с), пер. Авиахимический (ч/с), ул. Авиахимическая (ч/с), ул. Севастопольская (ч/с), ул. Бородиновская (ч/с), ул. Софиевская (ч/с), ул. Аграрная (ч/с), ул. Феодосийская (ч/с), ул. Товарищеская (ч/с), пер. Товарищеский (ч/с), ул. Тобольская (ч/с), пер. Макеевский (ч/с), ул. Рудаковская (ч/с), ул. Кутузовская (ч/с), ул. Полярная (ч/с), ул. Зачепиловская (ч/с), ул. Пржевальского (ч/с), ул. Вячеслава Чорновола (Павла Лебедева) (ч/с), ул. Веселая (ч/с) до 17:00 21.07.18 г.; ул. Дорошенковская (ч/с), въезд 1-й Дорошенковский (ч/с), въезд 2-й Дорошенковский (ч/с), пер. 1-й Дорошенковский (ч/с), пер. 2-й Дорошенковский (ч/с), пер. Семена Кузнеца (Ревкомовский) (ч/с) до 20:00 21.07.18 г.; ул. Сумская, 59 (п. №2) до 20:00 22.07.18 г.; ул. Сумская, 73 (п. №6, спаренный стояк) до 20:00 23.07.18 г.