Где в Харькове сегодня нет воды (дополнено по состоянию на 11:00)

Сегодня, 26 июля, в ряде домов нескольких районов Харькова в связи с ремонтом на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

В Московском районе, на пр. Тракторостроителей, 95 (п. №5, стояк), 160-б (п. №7, стояк), ул. Светлой, 4 (п. №1, стояк), ул. Бучмы, 36-в (п. №4, стояк) - до 20:00.

В Новобаварском районе, на пр. Ново-Баварском, 93 (п. №4, стояк), ул. Академика Богомольца, 1 (п. №1, стояк), ул. Селянской, 22 (п. №3, стояк) - до 20:00.

В Основянском районе, на пр. Гагарина, 60 (стояк), ул. Достоевского, 1-а (п. №3, стояк) - до 20:00.

В Слободском районе, на пр. Героев Сталинграда, 150 (п. №2, стояк) - до 20:00.

В Шевченковском районе, на ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, спаренный стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №2, стояк), пр. Победы, 76 (п. №1, стояк, п. №3, стояк), 62-г (п. №1, стояк), ул. Шекспира, 6 (стояк), ул. 23 Августа, 26 (п. №3, стояк), пр. Науки, 86 (п. №4) - до 20:00.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 11:00 водоснабжение прекращено также по следующим адресам:

Киевский район:ул. Сумская, 14, 16, 18/20, 22, 24, 26 до 18:00 26.07.18 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 138-б, 138-в, 140-б, 140-в до 14:00 26.07.18 г.

Шевченковский район:

ул. Зачепиловская (ч/с) до 20:00 27.07.18 г.