Где в Харькове сегодня нет воды

29 июля 2018 г. 9:50
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Сегодня, 29 июля, в части домов харьковчан в связи с ремонтом на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

По состоянию на 9:00 воды нет по следующим адресам:

Индустриальный район: 
пер. Северный, 5 (п. №1), ул. Маршала Рыбалко, 89 (п. №2) до 20:00 29.07.18 г.

Киевский район: 
ул. Академика Вальтера, 7 (п. №2), ул. Шишковская, 8 (п. №3) до 20:00 29.07.18 г.

Московский район: 
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 36-в (п. №4), ул. Героев Труда, 54 (п. №4), ул. Познанская, 12 (п. №1), ул. Светлая, 10, ул. Бучмы (Командарма  Уборевича), 44 (п. №6) до 20:00 29.07.18 г., пр. Тракторостроителей, 116 (п. №1) до 20:00 30.07.18 г., ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 68 до 20:00 29.07.18 г., ул. Героев Труда, 33-д до 17:00 29.07.18 г.

Новобаварский район: 
ул. Пермская, 17 до 20:00 29.07.18 г., ул. Селянская, 22 (п. №3), ул. Тимирязева, 28 (п. №5) до 20:00 30.07.18 г., пер. Архангельский (ч/с), пр. Новобаварский (Ильича), 109, 111 до 17:00 29.07.18 г.

Основянский район: 
въезд Достоевского, 3(п. №1) до 20:00 29.07.18 г., пр. Гагарина, 176-к10 (п. №4) до 20:00 30.07.18 г.

Слободской район: 
пер. Пилотов, 3 (п. №2) до 20:00 29.07.18 г., ул. Зерновая, 53-е (п. №5) до 20:00 30.07.18 г.

Шевченковский район: 
ул. Ахсарова, 1б (п. №3) до 20:00 29.07.18 г., ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1), ул. 23 Августа, 26 (п. №3), ул. Новопрудная, 4 (п. №2) до 20:00 30.07.18 г.,ул. Зачепиловская (ч/с), ул. Ахсарова, 9, пр. Людвига Свободы, 31, 35, 39, 33, 35-в, 37, 39-в, 41, пр. Победы, 58,60, 60-а до 20:00 29.07.18 г.

 

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