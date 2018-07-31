Где в Харькове сегодня нет воды

31 июля 2018 г. 8:32

Сегодня, 31 июля, в связи с ремонтом на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение в части домов города.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

По состоянию на 6:30 воды нет по следующим адресам:

Индустриальный район: 
пр. Александровский, 120  (п. №3) до 17:00 31.07.18 г.; пер. Северный, 5 (п. №1, стояк), ул. Мира, 2 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 31.07.18 г.

Киевский район: 
ул. Академика Проскуры, 5 (п. №4), 5-а (п. №2) до 17:00 31.07.18 г.; ул. Шишковская, 8 (п. №3, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 13-а (п. №6) до 20:00 31.07.18 г.; ул. Старошишковская, 6 (п. №6) до 17:00 31.08.18 г.

Московский район: 
Салтовское шоссе, 145-б (п. №4, стояк) до 20:00 31.07.18 г.

Немышлянский район: 
ул. Амосова, 5 (п. №1-4), 9 до 17:00 31.07.18 г.

Новобаварский район: 
ул. Тимирязева, 28 (п. №6) до 17:00 31.07.18 г.; пр. Дзюбы, 3 (п. №1, стояк), ул. Свинаренко, 5 (п. №3, стояк) до 20:00 31.07.18 г.

Холодногорский район: 
ул. Залютинская (ч/с), въезд Залютинский (ч/с), пер. Залютинский (ч/с), ул. Залютинская, 25, 25-а,б до 20:00 31.07.18 г.

Шевченковский район: 
ул. Зачепиловская (ч/с), пр. Людвига Свободы, 57, ул. Клочковская, 154-а (п. №1, стояк), ул. Деревянко, 1 (п. №5, стояк), ул. Новгородская, 22 (п. №1, стояк) до 20:00 31.07.18 г.

 

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