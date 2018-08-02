Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 2 августа, в части домов города в связи с ремонтными работами на водопроводных магистралях временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

По состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Киевский район:

ул. Гацева, 1 (п. №4, стояк), ул. Астрономическая, 13 (п. №3, стояк) до 17:00 02.08.18 г.; ул. Омская (ч/с), ул. Сумская, 15, ул. Академика Проскуры, 5 (п. №4), ул. Старошишковская, 6 (п. №2, стояк), пр. Академика Курчатова, 12 (п. №3, спаренный стояк), ул. Академика Проскуры, 9-а (п. №3) до 20:00 02.08.18 г.

Московский район:

Салтовское шоссе, 145-б (п. №4, стояк) до 20:00 02.08.18 г.

Основянский район:

ул. Достоевского, 1-а (п. №1, стояк), наб. Гимназическая (Красношкольная), 26 (п. №3, стояк) до 20:00 02.08.18 г.

Слободской район:

ул. Ковтуна, 17 (п. №4, стояк) до 20:00 02.08.18 г.

Холодногорский район:

пер. 3-й Таганский, 2-а (п. №2, стояк), ул. Холодногорская, 11 (п. №4, стояк), ул. Петра Болбочана (Клапцова), 46 (стояк) до 20:00 02.08.18 г.

Шевченковский район:

пр. Людвига Свободы, 51-б, 57, пер. 23 Августа, 1, 3, 5, 7, 8, ул. Отакара Яроша, 59, 61, 61-а, ул. 23 Августа, 77, 79, 81 до 17:00 02.08.18 г.; ул. Зачепиловская (ч/с), ул. Кутузовская (ч/с), пр. Людвига Свободы, 31 (п. №6, стояк), ул. Старицкого, 9 (п. №6, стояк), ул. Новгородская, 22 (п. №1, стояк) до 20:00 02.08.18 г., ул. Алексеевская, 14-а до 17:00 03.08.18 г.