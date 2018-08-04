Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 4 августа, в части домов харьковчан в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

По информации КП, воды нет по следующим адресам:

Индустриальный район:

пр. Московский, 298, 308, 310, 312, 316, 318 до 20:00 04.08.18 г.

Киевский район:

ул. Героев Труда, 4-в (п. №1), 12-д (п. №1) до 17:00 04.08.18 г.; ул. Алчевских (Артема), 4, ул. Академика Проскуры, 5 (п. №3, спаренный стояк) до 18:00 04.08.18 г.; ул. Короленко, 12, пр. Московский, 298, 308, 310, 312, 316, 318, ул. Гацева, 1 (п. №4, стояк), пр. Академика Курчатова, 12 (п. №3, спаренный стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 13 (п. №3, стояк) до 20:00 04.08.18 г.; ул. Леся Сердюка, 44 (п. №1, стояк) до 20:00 06.08.18 г.; ул. Старошишковская, 12 (п. №5, стояк) до 20:00 04.08.18 г.

Московский район:

ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 33 (п. №1) до 17:00 04.08.18 г.

Немышлянский район:

ул. Маршала Рыбалко, 47-в (п. №6, стояк) до 20:00 04.08.18 г.

Основянский район:

Мерефянское шоссе, 8-а , наб. Гимназическая (Красношкольная), 26 (п. №3, стояк) до 20:00 04.08.18 г.

Слободской район:

б-р Жасминовый (ул. Слинько), 13/1 (п. №1, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (стояк), б-р Жасминовый (ул. Слинько), 13/1 (п. №1, спаренный стояк), ул. Аскольдовская, 6-б (п. №1, стояк) до 20:00 04.08.18 г.

Холодногорский район:

ул. Волонтерская (Социалистическая), 68-а, 68 (п. №3) до 17:00 04.08.18 г.

Шевченковский район:

ул. Алексеевская, 14-а до 17:00 04.08.18 г.; ул. Кутузовская (ч/с), ул. Зачепиловская (ч/с), ул. Дорошенковская (ч/с), въезд 1-й Дорошенковский (ч/с), въезд 2-й Дорошенковский (ч/с), пер. 1-й Дорошенковский (ч/с), пер. 2-й Дорошенковский (ч/с), ул. Старицкого, 9 (п. №6, стояк), ул. Архитекторов, 24 (п. №2, стояк), ул. Космическая, 25 (п. №3, стояк) до 20:00 04.08.18 г.