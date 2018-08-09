Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 9 августа, в части домов харьковчан в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

По состоянию на 7:00 воду отключили по следующим адресам:

Индустриальный район:

ул. Северина Потоцкого, 34-б (п. №1, стояк) до 17:00 09.08.18 г.; ул. Роганская, 9 (п. №3, стояк) до 20:00 09.08.18 г.

Киевский район:

пр. Академика Курчатова, 12 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 08.08.18 г.; ул. Мироносицкая, 81/85 (п. №3, стояк) до 17:00 09.08.18 г.; ул. Галины Никитиной (ч/с), ул. Валентиновская (Блюхера), 13 (п. №3, стояк), ул. Шишковская, 14 (п. №1) до 20:00 09.08.18 г.; ул. Академика Проскуры, 9-д (п. №3) до 20:00 10.08.18 г.; ул. Лермонтовская, 28 (спаренный стояк) до 20:00 08.08.18 г.

Московский район:

ул. Героев Труда, 54 (стояк) до 17:00 09.08.18 г.; ул. Руслана Плоходько (Роберта Эйдемана), 15-в (п. №2, стояк) до 20:00 09.08.18 г.; ул. Валентиновская (Блюхера), 38-а (п. №6) до 20:00 10.08.18 г.

Новобаварский район:

пр. Ново-Баварский (Ильича), 97 (п. №3, стояк) до 20:00 09.08.18 г.

Основянский район:

пер. Подольский (ул. Гамарника), 15 (п. №1, стояк) до 20:00 09.08.18 г.

Слободской район:

ул. Энергетическая, 4 (п. №1) до 20:00 09.08.18 г.

Холодногорский район:

ул. Залютинская, 2 до 13:10 09.08.18 г.; ул. Славянская, 10 (п. №1, стояк), ул. Холодногорская, 10 (п. №1, стояк) до 17:00 09.08.18 г.; ул. Волонтерская (Социалистическая), 68, 70, 70-а до 20:00 09.08.18 г.

Шевченковский район:

ул. Космическая, 25 (п. №3, стояк), ул. Данилевского, 18 (п. №1, стояк), пр. Победы, 68-г (стояк), пр. Науки (Ленина), 19-б (п. №3) до 20:00 09.08.18 г.