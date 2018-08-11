Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 11 августа, в некоторых домах харьковчан в связи с ремонтом на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

По состоянию на 8:30 воды нет по следующим адресам:

Индустриальный район:

ул. Роганская, 9 (п. №3) до 20:00 13.08.18 г.

Киевский район:

ул. Лермонтовская, 28 до 20:00 11.08.18 г.

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 88 (1-3п.), 96/30 (1-3п.), 92, ул. Дружбы Народов, 261, ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 38-а (п. №9) до 20:00 11.08.18 г.

Основянский район:

ул. Основянская (ч/с), ул. Основянская, 14 до 17:00 11.08.18 г.

Слободской район:

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №10), ул. Драгомировская, 4, пр. Гагарина, 316-б, 316-в, 316-г, 316-д, 316-е, ул. Самолетная, 1, 3, 5, 7, 9, 11,15, 17 до 18:00 11.08.18 г.

Холодногорский район:

пер. Чередниченковский, 7 (п. №7), ул. Полтавский шлях, 152-а (п. №4), 148/2 (п. №2), ул. Славянская, 10 (п. №1), ул. Самодеятельная (ч/с), ул. Золочевская (ч/с) до 20:00 11.08.18 г.

Шевченковский район:

пр. Победы, 68-б (п. №1), ул. Клочковская, 148-а, 150-а, 152-а, 154-а, ул. Космическая, 11 до 20:00 11.08.18 г.