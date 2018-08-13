Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 13 августа, в части домов города в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Индустриальный район:

пр. Архитектора Алешина (Орджоникидзе), 31(п. №1, спаренный стояк) до 18:00 13.08.18 г.; ул. Роганская, 9 (п. №3, стояк) до 20:00 13.08.18 г.

Киевский район:

ул. Леся Сердюка, 50 (п. №4, стояк), ул. Лермонтовская, 28 (спаренный стояк) до 17:00 13.08.18 г.; ул. Шевченко, 339, 341 до 20:00 13.08.18 г.

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 25 (п. №3, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 38-а (п. №9, стояк), ул. Познанская, 6 (п. №3, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 47/19 (п. №1, стояк), ул. Познанская, 12(п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 108-а (п. №7, стояк) до 20:00 13.08.18 г.

Немышлянский район:

ул. Маршала Рыбалко, 47 (п. №2) до 20:00 13.08.18 г.

Новобаварский район:

пр. Любови Малой (Постышева), 30, Григоровское шоссе (Комсомольское), 51 (п. №4) до 20:00 13.08.18 г.

Слободской район:

ул. Нестерова, 4 (п. №4, стояк) до 20:00 13.08.18 г.

Холодногорский район:

ул. Славянская, 10 (п. №1, стояк) до 20:00 12.08.18 г.; ул. Полтавский Шлях, 148/2 (п. №2, стояк), ул. Волонтерская (Социалистическая), 70-а (п. №2, стояк), ул. Ильинская, 59 (п. №5, стояк), ул. Ильинская, 63 (п. №2) до 20:00 13.08.18 г.

Шевченковский район:

пр. Людвига Свободы, 41, пр. Победы, 58, 60-а, ул. Клочковская, 276-а, ул. Тобольская, 46-в, 48, ул. 23 Августа, 36-а, 60-а, пр. Победы, 68-б (п. №1, стояк), ул. Ахсарова, 13 (п. №9, стояк), пр. Людвига Свободы, 36-а (п. №1, стояк), пр. Победы, 54 (п. №4), пр. Людвига Свободы, 58 (п. №3) до 20:00 13.08.18 г.; ул. Деревянко, 7 (п. №2) до 20:00 14.08.18 г.