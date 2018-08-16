Где в Харькове сегодня нет воды

16 августа 2018 г. 9:52
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Сегодня, 16 августа, в части домов города в связи с ремонтными работами на водоводе временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

По их информации на данный момент воды нет по следующим адресам:

Индустриальный район: 
ул. Роганская, 9 (п. №3, стояк) до 20:00 16.08.18 г.

Киевский район: 
ул. Астрономическая, 19 до 20:00 16.08.18 г., ул. Лермонтовская, 28 (спаренный стояк) до 20:00 17.08.18 г.

Московский район: 
ул. Познанская, 8-б (п. №1) до 17:00 16.08.18 г.; пр. Тракторостроителей, 107 (п. №1, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 72 (п. №4, стояк) до 20:00 16.08.18 г.

Немышлянский район: 
ул. Ощепкова, 8/1 до 20:00 16.08.18 г.

Новобаварский район: 
ул. Тимирязева, 28 (п. №3, спаренный стояк), б-р Профсоюзный, 9 (п. №3, стояк) до 20:00 16.08.18 г.

Слободской район: 
пр. Гагарина, 49-а (п. №3), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №9, спаренный стояк) до 20:00 16.08.18 г.

Холодногорский район: 
ул. Огаревская, 11, ул. Ильинская, 63 (п. №2, стояк) до 20:00 16.08.18 г.

Шевченковский район: 
ул. Данилевского, 33 (п. №2), ул. Чичибабина, 7, ул. Клочковская, 244, ул. Очаковская, 82 до 17:00 16.08.18 г.; ул. Карагандинская (ч/с), ул. Отакара Яроша, 43 (п. №4, стояк) до 20:00 16.08.18 г.

 

 

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