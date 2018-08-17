Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 17 августа, в некоторых домах харьковчан в связи с ремонтом на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воду отключили абонентам по следующим адресам:

Индустриальный район:

ул. Роганская, 9 (п. №3, стояк) до 20:00 17.08.18 г.

Киевский район:

ул. Астрономическая (ч/с), ул. Астрономическая, 19, ул. Солнечногорская (ч/с), ул. Лермонтовская, 28 (спаренный стояк) до 20:00 17.08.18 г.

Московский район:

ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 72 (п. №4, стояк) до 20:00 17.08.18 г.; ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 50 (п. №7, стояк) до 20:00 18.08.18 г.

Новобаварский район:

ул. Николая Бажана (Кривомазова) (ч/с), ул. Безымянная (ч/с), ул. Служебная (ч/с), ул. Боровая (ч/с), ул. Торговая (ч/с), ул. Жутовская (ч/с), ул. Сущенская (ч/с), ул. Сухаревская (ч/с), ул. Фельдшерская (ч/с), б-р Профсоюзный, 9 (п. №3, стояк) до 20:00 17.08.18 г.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 167 (п. №3, стояк) до 20:00 17.08.18 г.

Холодногорский район:

ул. Полтавский Шлях, 190 до 17:00 17.08.18 г., ул. Холодногорская, 8 (п. №2, стояк) до 20:00 17.08.18 г.

Шевченковский район:

ул. Красной Розы (ч/с), ул. Белой Акации (ч/с), ул. Клочковская, 191-а, ул. Отакара Яроша, 43 (п. №4, стояк), пр. Людвига Свободы, 39-в (п. №1, стояк), пр. Победы, 74-в (п. №1, стояк), пр. Победы, 61-б (п. №3, стояк) до 20:00 17.08.18 г.