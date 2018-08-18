Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 18 августа, в части домов города в связи с ремонтом на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

По состоянию на 8:00 воду отключили по следующим адресам:

Индустриальный район:

ул. Косарева (Соколова), 44 (п. №4, стояк) до 17:00 18.08.18 г.; ул. Роганская, 9 (п. №3, стояк) до 20:00 18.08.18 г.

Киевский район:

пр. Жуковского, 1 (п. №4) до 17:00 18.08.18 г.; ул. Астрономическая, 19, ул. Вологодская, 35 (п. №2, стояк), ул. Дружбы Народов, 233 (п. №6), ул. Лермонтовская, 28 (спаренный стояк) до 20:00 18.08.18 г.

Московский район:

ул. Героев Труда, 48 (п. №1, стояк) до 20:00 18.08.18 г.

Немышлянский район:

ул. Краснодарская, 183, ул. Танкопия, 17/2 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 18.08.18 г.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 167 (п. №3, стояк) до 20:00 18.08.18 г.

Шевченковский район:

спуск Бурсацкий, 2, 6, пр. Людвика Свободы, 46-в, ул. Архитекторов, 26 (п. №4, стояк) до 20:00 18.08.18 г.; ул. Красной Розы (ч/с), ул. Белой Акации (ч/с), ул. Ляпунова, 11 (п. №1, стояк) до 20:00 19.08.18 г.; ул. Отакара Яроша, 43 (п. №4, стояк), пр. Победы, 61-б (п. №3, стояк) до 20:00 20.08.18 г.