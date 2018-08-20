Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 20 августа, в части домов города в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воду отключили у абонентов по следующим адресам:

Индустриальный район:

ул. Генерала Момота (3-го Интернационала), 19/18 (п. №2) до 17:00 20.08.18 г.; ул. Роганская, 9 (п. №3, стояк), б-р Ивана Каркача, 75 (п. №4, стояк), ул. Франтишека Крала, 55 (п. №4, стояк) до 20:00 20.08.18 г.

Киевский район:

ул. Шишковская, 8 (п. №3, стояк), ул. Алчевских (Артема), 56 (п. №1, спаренный стояк), ул. Рудика, 1 (п. №3) до 17:00 20.08.18 г.; ул. Старова (ч/с), ул. Чайковского, 5/7/9 (п. №2, стояк), ул. Академика Павлова, 311-а (п. №2, стояк) до 20:00 20.08.18 г.; ул. Лермонтовская, 28 (спаренный стояк) до 17:00 20.08.18 г.; ул. Чернышевская, 69 (п. №1, стояк) до 20:00 21.08.18 г.

Московский район:

ул. Героев Труда, 48 (п. №1, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 86 (п. №2, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 24 (п. №6, стояк), ул. Героев Труда, 47 (п. №4, стояк), пр. Тракторостроителей, 87-б (п. №12, стояк), 130 (п. №2, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 23 (п. №5,6, стояк) до 20:00 20.08.18 г.

Новобаварский район:

ул. Кибальчича, 27 (п. №1, стояк), ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 170 (п. №1, стояк), ул. Свинаренко, 7 (п. №1) до 20:00 20.08.18 г.

Основянский район:

Мерефянское шоссе, 17-б до 17:00 20.08.18 г., наб. Гимназическая (Красношкольная), 26 (п. №3, стояк) до 20:00 20.08.18 г.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 167 (п. №3, стояк), 138-в (п. №4, стояк), пр. Гагарина, 45-а (п. №2, стояк), пр. Героев Сталинграда, 41(п. №2, стояк) до 20:00 20.08.18 г., ул. Полевая, 2(п. №1, стояк) до 20:00 22.08.18 г.

Холодногорский район:

ул. Холодногорская, 11 (п. №5, стояк), ул. Благовещенская (Карла Маркса), 38, 38-е, ул. Золочевская, 25 (п. №1, стояк) до 20:00 20.08.18 г.

Шевченковский район:

ул. Отакара Яроша, 43 (п. №4, стояк), пр. Победы, 61-б (п. №3, стояк), пр. Победы, 67 (п. №9) до 20:00 20.08.18 г.