Где в Харькове сегодня нет воды

23 августа 2018 г. 9:53
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Сегодня, 23 августа, в некоторых домах нескольких районов города в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», на данный момент воду отключили по следующим адресам:

Киевский район: 
ул. Шишковская, 8 (п. №3, стояк) до 17:00 23.08.18 г.; ул. Академика Проскуры, 5-в (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 23.08.18 г.; ул. Алчевских (Артема), 3 (п. №1) до 20:00 24.08.18 г.; ул. Лермонтовская, 28 (спаренный стояк) до 20:00 23.08.18 г.

Московский район: 
ул. Академика Павлова, 142-б (кор. №1-3), 142-в, 142-г, ул. Академика Павлова, 146, 146-а, 148, ул. Героев Труда, 28-а, 28-б до 20:00 23.08.18 г.

Новобаварский район: 
ул. Пятисотницкая, 22, 24 (эт. №1-2), ул. Маршала Конева, 9 (спаренный стояк), пр. Любови Малой (Постышева), 24 (п. №3, стояк) до 20:00 23.08.18 г.

Холодногорский район: 
ул. Большая Панасовская (Котлова), 193 (п. №4, стояк) до 20:00 23.08.18 г.

Шевченковский район: 
ул. Сумская, 3 (п. №1) до 00:00 23.08.18 г.; пр. Победы, 61-б (п. №3, стояк), ул. Ахсарова, 13 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 105-а (п. №1, стояк), ул. Новгородская, 12 (п. №2, стояк) до 20:00 23.08.18 г.

 

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