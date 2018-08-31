Где в Харькове сегодня нет воды

31 августа 2018 г. 9:45
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Сегодня, 31 августа, в некоторых домах нескольких районов города в связи ремонтными работами на водоводе временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воду отключили абонентам по следующим адресам:

Индустриальный район: 
ул. Мира, 108 (п. №1, стояк) до 17:00 31.08.18 г.

Киевский район: 
ул. Галины Никитиной (ч/с), ул. Маяковского, 15 (п. №1, стояк) до 20:00 31.08.18 г.

Московский район: 
пер. Ладожский (ч/с), ул. Сомовская (ч/с), пер. Рижовский (Куйбышева) (ч/с), ул. Юрьевская (ч/с), ул. Спартака (ч/с), ул. Брюсова (ч/с), ул. Коперника (ч/с), пер. Франковский (ч/с), пер. Старо-Искринский(Октябрьский) (ч/с), ул. Рижовская (Куйбышева), 11, 13, 15, пр. Московский, 89, ул. Сомовская, 12-б, пр. Московский, 85 до 13:00 31.08.18 г., ул. Гвардейцев Широнинцев, 73 (п. №2, стояк), пр. Тракторостроителей, 128 (п. №2, стояк), ул. Академика Павлова, 132-в (п. №3, стояк) до 20:00 31.08.18 г.

Слободской район: 
пр. Московский, 96 (п. №8, стояк), ул. Костычева, 17 (п. №2, стояк) до 20:00 31.08.18 г.

Шевченковский район: 
пр. Победы, 78-а, 78-б, пр. Победы, 75 (п. №1), пр. Победы, 70 (п. №4-10), ул. Отакара Яроша, 51 (п. №4) до 20:00 31.08.18 г.

 

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