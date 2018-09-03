Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 3 сентября, в части домов города в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в УП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воду отключили по следующим адресам:

Индустриальный район:

ул. Библика, 15 (п. №4) до 17:00 03.09.18 г.

Киевский район:

ул. Галины Никитиной (ч/с), ул. Героев Труда, 4 (п. №12), ул. Маяковского, 15 (п. №1, стояк), ул. Мироносицкая, 24 до 20:00 03.09.18 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 128 (п. №2, стояк), ул. Героев Труда, 68 (п. №4, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 59 (п. №6, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 29 (п. №4, стояк), ул. Героев Труда, 28 (п. №1, стояк) до 20:00 03.09.18 г.

Немышлянский район:

ул. Амосова, 25 (п. №8, стояк) до 17:00 03.09.18 г., ул. Танкопия, 31/3 до 19:00 03.09.18 г.

Новобаварский район:

ул. Добролюбова, 18 (п. №1, стояк) до 20:00 03.09.18 г.

Основянский район:

пр. Гагарина, 38, 38-а, 40, 44, 46, 54 до 20:00 03.09.18 г.

Слободской район:

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (стояк), пр. Гагарина, 41/2 (п. №7, стояк), пр. Героев Сталинграда, 41 (п. №2, стояк) до 20:00 03.09.18 г.

Холодногорский район:

ул. Кацарская, 23 (п. №1), ул. Кацарская, 21 (п. №1), ул. Большая Панасовская (Котлова), 49 (п. №1, стояк) до 20:00 03.09.18 г.

Шевченковский район:

пр. Науки (Ленина), 35, ул. Ахсарова, 13 (п. №8, стояк), ул. Деревянко, 3-а (п. №1), ул. 23 Августа, 8 (п. №1) до 20:00 03.09.18 г.