Где в Харькове сегодня нет воды

28 мая 2018 г. 9:45
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Сегодня, 28 мая, в связи с ремонтными работами в части домов города временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

Так, по состоянию на 9:00 воду отключили по следующим адресам:

Индустриальный район: ул. 12 Апреля, 5 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 28.05.18 г.

Киевский район: ул. Академика Проскуры, 3-б (п. №1, стояк, спаренный стояк) до 17:00 28.05.18 г.

Московский район: ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 24-а (п. №3, стояк), пр. Тракторостроителей, 130-а (п. №1, стояк) до 20:00 28.05.18 г.; ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 66(п. №1, стояк) до 20:00 29.05.18 г.

Немышлянский район: ул. Маршала Рыбалко, 17/12 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 28.05.18 г.

Основянский район: ул. Достоевского, 22-в (п. №1, стояк), ул. Кооперативная, 18/20 (п. №1, стояк) до 20:00 28.05.18 г.

Слободской район: ул. Ньютона, 113 (п. №4) до 20:00 28.05.18 г.; пр. Гагарина, 169-а (п. №4, стояк) до 20:00 29.05.18 г.

Холодногорский район: ул. Большая Панасовская (Котлова), 232 (п. №1), ул. Игоря Муратова (Тинякова), 26 (п. №6) до 17:00 28.05.18 г.; ул. Полтавский Шлях, 154 (п. №3, стояк) до 20:00 28.05.18 г.; ул. Чеботарская, 42 (п. №1, стояк) до 20:00 29.05.18 г.

Шевченковский район: ул. Сумгаитская, 4 (п. №2) до 17:00 28.05.18 г.; пр. Независимости (Правды), 1 (п. №4, стояк), ул. Архитекторов, 30 (п. №3, стояк) до 20:00 28.05.18 г.; ул. Клочковская, 16 до 20:00 29.05.18 г.

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