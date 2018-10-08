Где в Харькове сегодня нет воды

08 октября 2018 г. 7:57
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Сегодня, 8 октября, в части домов города в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Индустриальный район: 
ул. Косарева (Соколова), 22 (п. №3) до 20:00 08.10.18 г.

Киевский район: 
ул. Академика Павлова, 319 до 20:00 08.10.18 г.; ул. Шишковская, 12 (п. №2, стояк), ул. Алчевских (Артема), 3 (стояк), ул. Шевченко, 335 (п. №1, спаренный стояк), ул. Астрономическая, 17 (п. №2, стояк), ул. Барабашова, 1/36 (п. №1, стояк), ул. Академика Проскуры, 5-в (п. №4, стояк) до 20:00 08.10.18 г.

Московский район: 
ул. Валентиновская (Блюхера), 33 (п. №5, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 14-в (п. №2, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 50 (п. №2, стояк), пр. Тракторостроителей, 90-б (п. №6, стояк) до 20:00 08.10.18 г.

Немышлянский район: 
ул. Осипенко (ч/с), ул. Турбинная (ч/с), ул. Танкопия (ч/с), ул. Ощепкова, 3, 7, 7-а, 13 до 17:00 08.10.18 г.; ул. Ощепкова, 14/22 (п. №5, спаренный стояк), ул. Танкопия, 9/3 (п. №1, стояк), ул. Харьковских Дивизий, 7/2(п. №4, спаренный стояк) до 20:00 08.10.18 г.

Новобаварский район: 
пр. Ново-Баварский (Ильича), 99 (п. №1), пр. Дзюбы, 3 (п. №2, спаренный стояк), ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 112 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 08.10.18 г.

Холодногорский район: 
ул. Холодногорская, 10 (п. №2, стояк) до 20:00 08.10.18 г.

Шевченковский район: 
ул. Клочковская, 197 (п. №15, стояк), ул. Шекспира, 24 (п. №3, стояк), пр. Победы, 67 (п. №3, стояк), ул. Клочковская, 230 (п. №1, стояк), пр. Победы, 70 (п. №9, стояк), пр. Победы, 77-б (п. №1, стояк), ул. Новгородская, 2 (п. №1, стояк), ул. Ахсарова, 17 (п. №2), ул. Ахсарова, 13 (п. №9, стояк) до 20:00 08.10.18 г.

 

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