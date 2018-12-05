Где в Харькове сегодня нет воды

05 декабря 2018 г. 8:13
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Сегодня, 5 декабря, в части домов города в связи с ремонтными работами на водоводе временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Индустриальный район: 
пр. Александровский, 103/41 (стояк) до 20:00 05.12.18 г.

Киевский район: 
ул. Шишковская, 16 (п. №1, стояк) до 17:00 05.12.18 г.; ул. Девичья (Демченко), 14, ул. Академика Павлова, 319 (п. №8, стояк) до 20:00 05.12.18 г.; ул. Маршала Бажанова, 23 (п. №2) до 20:00 06.12.18 г.

Московский район: 
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 44 (п. №8, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 44 (п. №4, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 53-а (п. №4, стояк), ул. Гарибальди, 2 (кор.№2, стояк) до 20:00 05.12.18 г.

Новобаварский район: 
ул. Петра Болбочана (Клапцова), 3 (п. №3, стояк) до 20:00 05.12.18 г.

Основянский район: 
ул. Валдайская, 24 (п. №3, стояк) до 20:00 05.12.18 г.

Слободской район: 
ул. Зерновая, 53-б (п. №6, стояк), пр. Героев Сталинграда, 171 (п. №2, стояк), пр. Героев Сталинграда, 5 (п. №1, стояк) до 20:00 05.12.18 г.

Холодногорский район: 
ул. Полтавский Шлях (ч/с), ул. Юмашева (ч/с) до 20:00 05.12.18 г.

Шевченковский район: 
пер. 23 Августа, 10, ул. 23 Августа, 67, ул. 23 Августа, 24 (п. №1), пр. Победы, 68-б (п. №3, стояк), ул. Деревянко, 9 (п. №3), ул. Клочковская, 101-в (п. №2) до 20:00 05.12.18 г.

 

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