Где в Харькове сегодня нет воды

09 января 2019 г. 8:40
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Сегодня, 9 января, в части домов Харькова в связи с ремонтными работами на водоводе временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Киевский район: 
спуск Куликовский (ул. Революции), 5, 8/10, 13, 5-а, 7, 7/9, 9, 14, ул. Астрономическая, 7 (п. №3, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 123 (п. №3, стояк) до 20:00 09.01.19 г.

Московский район: 
пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 40-а (п. №13, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 70 (п. №1, стояк), ул. Светлая, 49-а (стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 15 (п. №2, стояк), пр. Тракторостроителей, 110-б (п. №3, стояк) до 20:00 09.01.19 г.

Немышлянский район: 
пер. Пятигорский, 8 (п. №2) до 17:00 09.01.19 г.; пер. Снегиревский, 17 (п. №1), ул. Харьковских Дивизий, 8/1 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 09.01.19 г.

Новобаварский район: 
ул. Маршала Конева, 17/46, 19/48 до 14:00 09.01.19 г., б-р Профсоюзный, 9 (п. №1, стояк) до 20:00 09.01.19 г.

Холодногорский район: 
ул. Полтавский Шлях, 152-а (п. №2, стояк) до 20:00 09.01.19 г.

Шевченковский район: 
пер. 23 Августа, 10, ул. 23 Августа, 67, пр. Победы, 68-г (п. №5, стояк), ул. Клочковская, 101-б (п. №2, стояк), ул. Деревянко, 7 (п. №1, стояк) до 20:00 09.01.19 г.; ул. Алексеевская, 14-б (п. №1) до 20:00 10.01.19 г.

 

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