Где в Харькове сегодня нет воды

10 января 2019 г. 8:34
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Сегодня, 10 января, в части домов города в связи с ремонтными работами на водоводе временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Индустриальный район: 
пр. Александровский, 105, 107 до 17:00 10.01.19 г., ул. Ростовская, 3 (п. №3, стояк) до 20:00 10.01.19 г.

Киевский район: 
спуск Куликовский (ул. Революции), 5, 8/10, 13, 5-а, 7, 7/9, 9, 14 до 20:00 10.01.19 г.

Немышлянский район: 
ул. Харьковских Дивизий, 8/1 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 10.01.19 г.

Новобаварский район: 
б-р Профсоюзный, 9 (п. №1, стояк), ул. Юрия Паращука (Минайленко), 4 (п. №2) до 20:00 10.01.19 г.

Холодногорский район: 
ул. Полтавский Шлях, 152-а (п. №2, стояк), ул. Старопрудная, 14 (п. №1, стояк) до 20:00 10.01.19 г.

Шевченковский район: 
ул. Алексеевская, 14-б до 17:00 10.01.19 г.; пер. Авиахимический (ч/с), ул. Полярная (ч/с), ул. Зачепиловская (ч/с), ул. Серебряная (ч/с), ул. Тобольская (ч/с), ул. Софиевская (ч/с), ул. Кутузовская (ч/с), ул. Товарищеская (ч/с), ул. Рудаковская (ч/с), пер. Семена Кузнеца (Ревкомовский) (ч/с), ул. Карагандинская (ч/с), ул. Аграрная (ч/с), ул. Макаровская (ч/с), ул. Бородиновская (ч/с), ул. Феодосийская (ч/с), ул. Пржевальского (ч/с), ул. Севастопольская (ч/с), ул. Вячеслава Чорновола (Павла Лебедева) (ч/с), ул. Авиахимическая (ч/с), ул. Новомирная (ч/с), ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская) (ч/с), ул. Пржевальского (ч/с), въезд 2-й Дорошенковский (ч/с), пер. 2-й Дорошенковский (ч/с), въезд 1-й Дорошенковский (ч/с), пер. 1-й Дорошенковский (ч/с), ул. Дорошенковская (ч/с) до 18:00 10.01.19 г.; пер. Товарищеский (ч/с), пр. Победы, 68-г (п. №5, стояк), ул. Деревянко, 7 (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 31 (стояк), ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1) до 20:00 10.01.19 г.

 

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