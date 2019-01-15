Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 15 января, в части домов города в связи с ремонтными работами на водоводе временно прекращено водоснабжение.
Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Девичья (Демченко), 3 до 20:00 15.01.19 г.
Московский район:
пр. Тракторостроителей, 110-а (п. №3, стояк) до 17:00 15.01.19 г.
Немышлянский район:
ул. Маршала Рыбалко, 8 (п. №2, стояк) до 20:00 15.01.19 г.
Основянский район:
ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 7 (п. №1) до 20:00 15.01.19 г.
Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 154 (п. №16, стояк), ул. Зерновая, 6/8 (п. №5, стояк), ул. Аэрофлотская, 12 (п. №1, стояк) до 20:00 15.01.19 г.
Шевченковский район:
ул. Севастопольская (ч/с), пер. Рогатинский (ч/с), ул. Клочковская, 61/63, спуск Бурсацкий, 8, ул. Рымарская, 1, пр. Людвига Свободы, 31 (п. №5) до 20:00 15.01.19 г.