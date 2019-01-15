Где в Харькове сегодня нет воды

15 января 2019 г. 7:46
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Сегодня, 15 января, в части домов города в связи с ремонтными работами на водоводе временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Киевский район: 
ул. Девичья (Демченко), 3 до 20:00 15.01.19 г.

Московский район: 
пр. Тракторостроителей, 110-а (п. №3, стояк) до 17:00 15.01.19 г.

Немышлянский район: 
ул. Маршала Рыбалко, 8 (п. №2, стояк) до 20:00 15.01.19 г.

Основянский район: 
ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 7 (п. №1) до 20:00 15.01.19 г.

Слободской район: 
пр. Героев Сталинграда, 154 (п. №16, стояк), ул. Зерновая, 6/8 (п. №5, стояк), ул. Аэрофлотская, 12 (п. №1, стояк) до 20:00 15.01.19 г.

Шевченковский район: 
ул. Севастопольская (ч/с), пер. Рогатинский (ч/с), ул. Клочковская, 61/63, спуск Бурсацкий, 8, ул. Рымарская, 1, пр. Людвига Свободы, 31 (п. №5) до 20:00 15.01.19 г.

 

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