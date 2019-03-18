Где в Харькове сегодня нет воды

18 марта 2019 г. 7:48
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В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов города временно прекращено водоснабжение.

По информации КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Отакара Яроша, 61-а (спаренный стояк), ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, спаренный стояк), ул. Есенина, 18 (п. №3, стояк), ул. 23 Августа, 59 (п. №1), пер. 23 Августа, 3 (п. №3), ул. Ахсарова, 13 (п. №11, стояк) до 20:00 18.03.19 г.

Киевский район: 
въезд Березовский (ч/с), въезд Цветочный (ч/с), ул. Продольная, 3-б (п. №3, стояк) до 20:00 18.03.19 г.

Московский район: 
ул. Валентиновская (Блюхера), 26-а (п. №3, стояк) до 20:00 18.03.19 г.

Новобаварский район: 
пр. Любови Малой (Постышева), 18 (п. №3), Григоровское шоссе (Комсомольское), 57 (п. №1,2), ул. Полтавский Шлях, 1/3 до 20:00 18.03.19 г.

Слободской район: 
пр. Героев Сталинграда, 1-а (п. №1, стояк), ул. Ньютона, 111 (п. №3, стояк) до 20:00 18.03.19 г.; ул. Чугуевская, 29 (п. №1, стояк) до 20:00 19.03.19 г.

 

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