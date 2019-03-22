Где в Харькове сегодня нет воды?

В некоторых из домов Харькова сегодня, 22 марта, нет воды.

Об этом сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал".

По данным коммунальщиков, воды нет по следующим адресам,

Киевский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 121 (п. №9, стояк), ул. Академика Проскуры, 3 (п. №4, спаренный стояк), пр. Жуковского, 15 (п. №1, стояк) до 20:00

Московский район: пр. Тракторостроителей, 162-б (п. №5, стояк) до 20:00

Основянский район: ул. Валерьяновская, 74 до 17:00

Шевченковский район: ул. Тобольская, 46-в, ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, спаренный стояк), ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 66 (п. №4, стояк), пр. Победы, 68-г (п. №3, стояк), ул. Деревянко, 48 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00