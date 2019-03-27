Где в Харькове сегодня нет воды

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов города временно прекращено водоснабжение.

По информации КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 66 (п. №4, стояк), ул. Отакара Яроша, 37 (п. №2, спаренный стояк), ул. Отакара Яроша, 19 (п. №1, стояк), пр. Победы, 68 (стояк), ул. Данилевского, 20 (п. №3, стояк), ул. 23 Августа, 77 (п. №1, стояк) до 20:00 27.03.19 г.

Индустриальный район:

б-р Грицевца, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 27.03.19 г.

Киевский район:

ул. Академика Вальтера, 19-а (п. №3), ул. Матюшенко, 5 (п. №1, стояк) до 17:00 27.03.19 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 88 (п. №1-3), пер. Остроградский, 4-а (п. №1) до 20:00 27.03.19 г.

Московский район:

ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 80 (п. №7, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 9 (п. №2, стояк) до 20:00 27.03.19 г.

Немышлянский район:

ул. Ферганская, 31-б (п. №2, стояк) до 20:00 27.03.19 г.

Новобаварский район:

пер. Титаренковский, 1 (п. №1,2, стояк) до 20:00 27.03.19 г.