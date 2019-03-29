Где в Харькове сегодня нет воды?

29 марта 2019 г. 8:18
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В некоторых домах Харькова сегодня, 29 марта, нет воды. 

Как сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал" водоснабжение в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ отключено по следующим адресам,

Индустриальный район: пр. Индустриальный (Фрунзе), 13 (п. №4, стояк) до 20:00 

Киевский район: ул. Астрономическая, 44-в (п. №2) до 20:00 

Московский район: пр. Тракторостроителей, 162-б (п. №6, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 44-в (п. №4, стояк) до 20:00 

Немышлянский район: ул. Харьковских Дивизий, 5 (п. №1, стояк) до 20:00 

Шевченковский район: ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 66 (п. №4, стояк), ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, стояк), ул. Рымарская, 19 (п. №1, стояк) до 20:00 

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