Где в Харькове сегодня нет воды?

В некоторых домах Харькова сегодня, 29 марта, нет воды.

Как сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал" водоснабжение в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ отключено по следующим адресам,

Индустриальный район: пр. Индустриальный (Фрунзе), 13 (п. №4, стояк) до 20:00

Киевский район: ул. Астрономическая, 44-в (п. №2) до 20:00

Московский район: пр. Тракторостроителей, 162-б (п. №6, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 44-в (п. №4, стояк) до 20:00

Немышлянский район: ул. Харьковских Дивизий, 5 (п. №1, стояк) до 20:00

Шевченковский район: ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 66 (п. №4, стояк), ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, стояк), ул. Рымарская, 19 (п. №1, стояк) до 20:00