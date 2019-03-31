Где в Харькове сегодня нет воды

31 марта 2019 г. 8:50
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В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам: 

Московский район: ул. Сомовская, 37/39 (п. №1-3), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 42-б (п. №4, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 34 (п. №4, стояк) до 20:00 01.04.19 г.

А также:

Киевский район: 
ул. Костомаровская, 5/7(п. №2) до 20:00 31.03.19 г., ул. Короленко, 18 (п. №1, стояк) до 00:00 31.03.19 г.

Новобаварский район: 
ул. Селянская, 20 (п. №4, стояк) до 20:00 31.03.19 г.

Холодногорский район: 
ул. Большая Панасовская (Котлова), 232 (п. №1, стояк) до 20:00 01.04.19 г.

Шевченковский район: 
ул. Отакара Яроша, 41(п. №2, спаренный стояк), 47 (п. №1, стояк),  до 20:00 01.04.19 г.

 

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