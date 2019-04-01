Где в Харькове сегодня нет воды

01 апреля 2019 г. 8:15
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В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 6:30 воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район:

ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, стояк), ул. Отакара Яроша, 41 (п. №2, спаренный стояк), ул. Новгородская, 8 (п. №4, стояк), пр. Победы, 73-а (п. №1, стояк), пр. Победы, 67 (п. №5, стояк), ул. Ахсарова, 17 (п. №7) до 20:00 01.04.19 г.

А также:

Киевский район: 
ул. Короленко, 18 (п. №1, стояк) до 17:00 01.04.19 г.; ул. Астрономическая, 35-з (п. №3) до 20:00 01.04.19 г.

Московский район: 
ул. Бучмы (Командарма  Уборевича), 42-б (п. №4, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 34 (п. №4, стояк), ул. Героев Труда, 43 (п. №1, стояк) до 20:00 01.04.19 г.

Новобаварский район: 
ул. Селянская, 20 (п. №4, стояк) до 20:00 01.04.19 г.

Слободской район: 
ул. Ньютона, 115/2 (п. №1) до 17:00 01.04.19 г.; ул. Достоевского, 2-а (п. №2, стояк) до 20:00 01.04.19 г.

Холодногорский район: 
ул. Большая Панасовская (Котлова), 232 (п. №1, стояк), пер. 2-й Таганский, 11 (п. №1, стояк) до 20:00 01.04.19 г.

 

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