Где в Харькове сегодня нет воды

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:00 воды нет по следующим адресам:

Холодногорский район:ул. Полтавский Шлях, 148/2 (п. №3, стояк), ул. Юннатов, 1 (п. №1, стояк) до 20:00 07.04.19 г.

А также:

Индустриальный район:

пр. Московский, 308 (п. №8) до 20:00 07.04.19 г.

Немышлянский район:

пр. Петра Григоренко, 21/1 (п. №6, спаренный стояк) до 17:00 08.04.19 г.

Шевченковский район:

пр. Науки (Ленина), 35 до 20:00 07.04.19 г.