Где в Харькове сегодня нет воды

07 апреля 2019 г. 9:15

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан  временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:00 воды нет  по следующим адресам:

Холодногорский район:ул. Полтавский Шлях, 148/2 (п. №3, стояк), ул. Юннатов, 1 (п. №1, стояк) до 20:00 07.04.19 г.

А также:

Индустриальный район: 
пр. Московский, 308 (п. №8) до 20:00 07.04.19 г.

Немышлянский район: 
пр. Петра Григоренко, 21/1 (п. №6, спаренный стояк) до 17:00 08.04.19 г.

Шевченковский район: 
пр. Науки (Ленина), 35 до 20:00 07.04.19 г.

 

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