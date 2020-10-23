Где в Харькове сегодня нет воды (адреса)

Сегодня, 23 октября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Леся Сердюка, 50, ул. Астрономическая, 44-б (п. №1, стояк), ул. Лермонтовская, 28 (стояк), пр. Академика Курчатова, 4 (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 12-е (п. №2, стояк), ул. Звездная, 34 (п. №1) до 20:00 23.10.20 г.

Московский район:

пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 51-а (стояк) до 20:00 23.10.20 г.

Немышлянский район:

ул. Краснодарская, 177-б (п. №1, стояк) до 17:00 23.10.20 г.

Слободской район:

ул. Дизельная, 18 (п. №5, стояк), ул. Аэрофлотская, 14 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 23.10.20 г.

Холодногорский район:

ул. Петра Болбочана (Клапцова), 69 (спаренный стояк), ул. Чеботарская (ч/с), въезд 2-й Чеботарский (ч/с) до 20:00 23.10.20 г.

Шевченковский район:

ул. Джанкойская (ч/с), пр. Науки (Ленина), 68, 68-а, пр. Науки (Ленина), 70, ул. Пржевальского (ч/с), ул. Авиахимическая (ч/с), пер. Семена Кузнеца (Ревкомовский) (ч/с), пер. Авиахимический (ч/с), ул. Севастопольская (ч/с), ул. Бородиновская (ч/с), ул. Софиевская (ч/с), ул. Аграрная (ч/с), ул. Феодосийская (ч/с), ул. Товарищеская (ч/с), пер. Товарищеский (ч/с), ул. Тобольская (ч/с), ул. Карагандинская (ч/с), пер. Макеевский (ч/с), ул. Рудаковская (ч/с), ул. Кутузовская (ч/с), ул. Полярная (ч/с), ул. Зачепиловская (ч/с), ул. Дорошенковская (ч/с), въезд 1-й Дорошенковский (ч/с), въезд 2-й Дорошенковский (ч/с), пер. 1-й Дорошенковский (ч/с), пер. 2-й Дорошенковский (ч/с), ул. Вячеслава Чорновола (Павла Лебедева) (ч/с), ул. Макаровская (ч/с) до 20:00 23.10.20 г.