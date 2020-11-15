Где в Харькове сегодня нет воды (адреса)

Сегодня, 15 ноября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: пер. Классический, 6, 8, ул. Клочковская, 24, ул. Деревянко, 46 (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 35 (п. №3, стояк), 40-б (п. №3, стояк), ул. Сумгаитская, 5 (п. №2) до 20:00 15.11.20 г.

Индустриальный район:

пр. Архитектора Алешина (Орджоникидзе), 26 (п. №3, спаренный стояк) до 17:00 15.11.20 г.; ул. Северина Потоцкого, 12 (п. №2, стояк) до 20:00 15.11.20 г.

Киевский район:

пр. Жуковского, 1 (стояк) до 20:00 15.11.20 г.; ул. Сумская, 6 до 20:00 16.11.20 г.

Московский район:

ул. Героев Труда, 31, 33 до 20:00 15.11.20 г., ул. Гвардейцев Широнинцев, 22 (п. №2, стояк) до 20:00 16.11.20 г.

Основянский район:

ул. Рыбасовская, 26 до 20:00 15.11.20 г.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 7 (п. №4, спаренный стояк), б-р Жасминовый (ул. Слинько), 1 (п. №3, стояк), ул. Энергетическая, 6 (п. №1, стояк) до 20:00 16.11.20 г.

Холодногорский район:

ул. Желябова (ч/с) до 20:00 15.11.20 г., ул. Золочевская, 15 (п. №1) до 20:00 15.11.20 г.