Где в Харькове сегодня нет воды (адреса)

Сегодня, 29 ноября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Индустриальный район: ул. Михаила Водяного (Щербакова) (ч/с), ул. Мира, 82 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 29.11.20 г.

Киевский район:

ул. Садовая (Чубаря), 10/12 до 20:00 29.11.20 г., ул. Героев Труда, 4-а (п. №4, стояк) до 20:00 30.11.20 г.

Московский район:

ул. Героев Труда, 32 (п. №4, стояк), 37-д (п. №3, стояк) до 17:00 29.11.20 г.; ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 20 (п. №6, стояк) до 20:00 29.11.20 г.

Новобаварский район:

ул. Власенко, 22 (п. №5, стояк), ул. Власенко, 4 (п. №1, стояк) до 20:00 29.11.20 г.

Основянский район:

ул. Достоевского, 22-в (п. №1, стояк), пр. Московский, 90 (п. №2, стояк) до 20:00 29.11.20 г.

Слободской район:

ул. Плехановская, 121 (п. №1, стояк) до 20:00 29.11.20 г.; ул. Лебединская, 1 (п. №2, стояк) до 20:00 30.11.20 г.; пр. Петра Григоренко, 53 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 28.11.20 г.

Холодногорский район:

ул. Маршала Малиновского, 10/14 (п. №5, стояк), ул. Ильинская, 59 (п. №2, стояк), ул. Большая Панасовская (Котлова) (ч/с), ул. Большая Панасовская (Котлова), 193, 195, 211-а, 224, 226, 228, 230, 232, 232 (кор. №1,2), 250, 250/2, 250/4, 250/5, 250/6, 252 до 20:00 29.11.20 г.; ул. Афанасьевская (ч/с), ул. Волонтерская (Социалистическая), 50 (п. №2, стояк) до 20:00 30.11.20 г.

Шевченковский район:

пр. Победы, 76 (п. №6, стояк), пл. Павловская (Розы Люксембург ), 5 (п. №1, стояк), ул. Тобольская, 59-а (п. №1) до 20:00 29.11.20 г.