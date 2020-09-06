Где в Харькове сегодня нет воды (адреса)

06 сентября 2020 г. 9:40
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Сегодня, 6 сентября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:  

Шевченковский район: пр. Людвика Свободы, 20, 24, 26 (п. №2, стояк), ул. Ахсарова, 20 (п. №2, стояк), ул. Отакара Яроша, 19-а (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 42 (п. №1, стояк), пр. Победы, 76 (п. №6), ул. Тобольская, 47 (п. №3, стояк) до 20:00 06.09.20 г.

А также:

Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 29 (п. №3) до 17:00 06.09.20 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 14 (п. №4, стояк) до 20:00 06.09.20 г.

Немышлянский район:
Салтовское шоссе, 262-а (п. №2, стояк) до 20:00 06.09.20 г.

Новобаварский район:
б-р Профсоюзный, 66 (п. №1) до 17:00 06.09.20 г.

Основянский район:
пл. Павловская (Розы Люксембург ), 8 (стояк) до 20:00 06.09.20 г.

Слободской район:
ул. Танкопия, 6 (п. №4, стояк), 12 (п. №2, стояк) до 20:00 06.09.20 г.

Холодногорский район:
ул. Славянская, 4-а (п. №2, стояк), ул. Ильинская, 61 (п. №8, стояк) до 20:00 06.09.20 г.

 

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