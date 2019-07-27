Где в Харькове сегодня нет воды (по состоянию на 10:00)

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 10:00 воду отключили по следующим адресам:

Холодногорский район: ул. Таганская (ч/с), ул. Таганская, 16, 20/1 до 17:00 27.07.19 г., ул. Житная (ч/с), ул. Гарнизонная (ч/с), ул. Сватовская (ч/с) до 20:00 27.07.19 г.

Киевский район:

ул. Шишковская, 20 (п. №1), ул. Старошишковская, 12 (п. №5, стояк) до 20:00 29.07.19 г.

Московский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 27-в (п. №5, стояк) до 20:00 27.07.19 г., ул. Дружбы Народов, 228-а (п. №1, стояк) до 21:00 27.07.19 г.

Новобаварский район:

пр. Ново-Баварский (Ильича), 70 (п. №3) до 20:00 27.07.19 г.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 173 (п. №10, спаренный стояк), 187(п. №1, стояк), ул. Киргизская, 6-б (п. №1, стояк) до 20:00 27.07.19 г.

Шевченковский район:

въезд Армейский, 2, 4, 5, 6, 6-а, 8 до 17:00 27.07.19 г., ул. Академика Погорелова (Краснозорская) (ч/с), ул. Деревянко, 50 (п. №4), ул. Балакирева, 50 (п. №1, стояк), пр. Победы, 62-г (п. №5, стояк) до 20:00 29.07.19 г.