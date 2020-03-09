Где в понедельник нет воды: адреса

Как сообщают в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Индустриального района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Грицевца, 37 (п. №2, стояк) до 20:00 10.03.20 г.

А также:

Киевский район:

ул. Герасимовская (ч/с), ул. Старошишковская, 7 (стояк) до 20:00 09.03.20 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 140-б (п. №2, стояк), ул. Светлая, 27 (п. №5, стояк), ул. Светлая, 27 (стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 14 (п. №2, стояк) до 20:00 10.03.20 г.

Немышлянский район:

ул. Ощепкова, 4/2 (п. №1, спаренный стояк), ул. Маршала Рыбалко, 37 (п. №3, стояк) до 17:00 10.03.20 г.

Новобаварский район:

ул. Китаенко, 8 (п. №7, стояк) до 20:00 10.03.20 г.

Слободской район:

ул. Полевая, 10 (п. №2, стояк) до 20:00 10.03.20 г.

Холодногорский район:

ул. Золочевская, 24-а (п. №1,2) до 20:00 10.03.20 г.

Шевченковский район:

ул. Клочковская, 197-в (п. №3, стояк), пр. Людвига Свободы, 35-в (стояк), ул. Есенина, 12 (п. №4, стояк), пр. Победы, 56 (п. №3, стояк) до 20:00 09.03.20 г.; ул. 23 Августа, 77 (п. №1, стояк), ул. Тобольская, 31-а (п. №2, спаренный стояк), ул. 23 Августа, 70 (п. №2, стояк), ул. Клочковская, 186-б (п. №1, стояк), пр. Победы, 67 (п. №8) до 20:00 10.03.20 г.