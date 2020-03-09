Где в понедельник нет воды: адреса

09 марта 2020 г. 9:59
1 просмотр

Как сообщают в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Индустриального района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Грицевца, 37 (п. №2, стояк) до 20:00 10.03.20 г.

А также:       

Киевский район:
ул. Герасимовская (ч/с), ул. Старошишковская, 7 (стояк) до 20:00 09.03.20 г.

Московский район:
пр. Тракторостроителей, 140-б (п. №2, стояк), ул. Светлая, 27 (п. №5, стояк), ул. Светлая, 27 (стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 14 (п. №2, стояк) до 20:00 10.03.20 г.

Немышлянский район:
ул. Ощепкова, 4/2 (п. №1, спаренный стояк), ул. Маршала Рыбалко, 37 (п. №3, стояк) до 17:00 10.03.20 г.

Новобаварский район:
ул. Китаенко, 8 (п. №7, стояк) до 20:00 10.03.20 г.

Слободской район:
ул. Полевая, 10 (п. №2, стояк) до 20:00 10.03.20 г.

Холодногорский район:
ул. Золочевская, 24-а (п. №1,2) до 20:00 10.03.20 г.

Шевченковский район:
ул. Клочковская, 197-в (п. №3, стояк), пр. Людвига Свободы, 35-в (стояк), ул. Есенина, 12 (п. №4, стояк), пр. Победы, 56 (п. №3, стояк) до 20:00 09.03.20 г.; ул. 23 Августа, 77 (п. №1, стояк), ул. Тобольская, 31-а (п. №2, спаренный стояк), ул. 23 Августа, 70 (п. №2, стояк), ул. Клочковская, 186-б (п. №1, стояк), пр. Победы, 67 (п. №8) до 20:00 10.03.20 г.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                          Книга Доктора Шпаченко                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.