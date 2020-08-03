Где в понедельник нет воды: адреса

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Потебни, 1, 3, 5, 7, 9, ул. Девичья (Демченко), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8-а, 10, 12, 14, 16, ул. Чернышевская, 95 (п. №2, спаренный стояк), ул. Гоголя, 13 до 20:00 03.08.20 г.

А также:

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 18-г (п. №2, стояк) до 00:00 03.08.20 г.; ул. Познанская, 12 (п. №9, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 27 (стояк), ул. Героев Труда, 47 (п. №6, стояк) до 17:00 03.08.20 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 40 (п. №11, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 44 (стояк), ул. Академика Павлова, 162-а (п. №2, стояк), ул. Героев Труда, 68-д (п. №4, стояк) до 20:00 03.08.20 г.

Немышлянский район:

Салтовское шоссе, 242-б (стояк) до 20:00 03.08.20 г.

Новобаварский район:

пр. Ново-Баварский (Ильича), 93-а, 95-а до 20:00 03.08.20 г.

Основянский район:

ул. Достоевского, 22-в (п. №1, стояк), ул. Грековская (ч/с), б-р Нетеченский, 23, пер. Рыбасовский, 4, 5, 6, 9, ул. Грековская, 15, 17-б, пер. Ващенковский (ч/с), ул. Кооперативная, 2, 3/4, 5, 6/8, 6, 8, 9/3, 12, 13/2, 15, 16, 18/20, 20, 22, 28, ул. Кузнечная, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 32, 38, 40, пер. Подольский (Гамарника ул.), 2, 3, 4, 4-а, 5, 6, 7, 7/9, 8, 9, 11, 13, 13-а, 15, 15-б, 17 до 20:00 03.08.20 г.

Слободской район:

пер. Забайкальский, 9 (п. №2) до 20:00 03.08.20 г.

Холодногорский район:

ул. Золочевская, 27 (п. №5, стояк), ул. Старопрудная, 8 (п. №4, стояк), ул. Инициативная, 4 (п. №5, стояк), ул. Золочевская, 28 (п. №3, стояк) до 20:00 03.08.20 г.

Шевченковский район:

пр. Победы, 60 (п. №1, стояк), ул. Новгородская, 12 (п. №2, стояк), ул. Деревянко, 52 (п. №3, спаренный стояк), ул. Деревянко, 1 (п. №7, стояк), ул. Новопрудная, 9-а (стояк), ул. Монтажная, 12-а (п. №1, спаренный стояк), ул. Ахсарова, 18 (п. №1, стояк), пр. Победы, 52-б (п. №3, стояк), пр. Победы, 68-б (п. №2) до 20:00 03.08.20 г.; ул. Отакара Яроша, 61 (п. №6, стояк) до 20:00 04.08.20 г.